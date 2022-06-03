طريقة عمل الكبسة السعودية، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة عمل الكبسة السعودية، والتي تتمتع بمذاق خاص ومختلف عن انواع الكبسة الأخرى، حيث يكثر بحث الكثير من المتابعين عن طريقة الكبسة السعودية، وخاصة يوم الجمعة لأنها من الوجبات المعتادة في هذا اليوم، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل الكبسة السعودية

المكونات:

ونقدم لكم فيما يلي مقادير صنع الكبسة السعودية:

4 أكواب ماء ساخن

ربع كوب زبدة

700 جرام دجاج مقطع

بصلة مفرومة

6 فصوص ثوم مهروس

ربع كوب عصير طماطم

كوبان طماطم مفرومة

3 جزرات مبشورات

نصف معلقة قرنفل

ملعقة صغيرة كزبرة

ملح حسب الرغبة

فلفل اسود حسب الرغبة

مكعب مرق دجاج

كوبان وربع ارز بسمتي

زبيب حسب الرغبة

لوز حسب الرغبة

طريقة عمل الكبسة السعودية

بهارات الكبسة:

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف معلقة قرفة مطحونة

نصف ملعقة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

فلفل أبيض نصف ملعقة صغيرة

طريقة عمل الكبسة السعودية

طريقة التحضير

- ذوّبي الزبدة في قدر على النار، اضيفي البصل والثوم وقّلبي حتى تذبل المكونات.

- زيدي قطع الدجاج وعصير الطماطم، قلّبي المكونات حتى تتداخل ثم اتركيها حتى تغلي.

- اضيفي بعدها الطماطم، الجزر، القرنفل، الكزبرة، الفلفل الاسود، الملح ومرق الدجاج.

- أسكبي الماء الساخن ثم اتركي الخليط على نار هادئة لـ30 دقيقة حتى يغلي.

- لتحضير بهارات الكبسة، اخلطي الكركم، القرفة، الفلفل الابيض، البهارات المشكلة والفلفل الأسود.

- أضيفي خليط بهارات الكبسة الى خليط الدجاج مع التقليب بسرعة حتى تتجانس المكونات.

- زيدي الارز، اللوز والزبيب، قلّبي المكونات حتى تتجانس ثم غطّي القدر واتركي الخليط لحوالى 40 دقيقة حتى ينضج.

- ابعدي القدر عن النار، اقلبيه على طبق عميق ثم قدمي الكبسة مباشرة على سفرتك.

وبالهناء والشفاء إن شاء الله، ونرجو أن يكون قد نال اعجابكم.