تعرف على طريقة عمل البفاريا، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال طريقة عمل البفاريا، وهي من الحلويات اللذيذة التي يحبها الجميع، وتسعى العديد من ربات البيوت لتحضيرها في المنزل، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل البفاريا

حلوى البفاريا

تُعد نوع من أنواع الحلويات الباردة التي يتمّ تحضيرها باستخدام البسكويت، وتتكوّن هذا الحلوى من عدّة طبقات، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وباستخدام مكونات مختلفة، ولتحضير هذا الحلى الشهي والخفيف سنذكر لكم في هذا المقال طريقة اعدادها.



طريقة عمل البفاريا

المكونات:

- مغلّفان من البسكويت السادة.

- كوب من السكر المطحون البودرة.

- نصف كوب من الحليب البودرة.

- ربع أصبع زبدة.

- ملعقة كبيرة من الكاكاو .

- بيضتان.

- أربعة أكواب من الماء.

- كميّة كافية من جوز الهند للتزيين.

- نصف كوب من الدقيق الأبيض.

- ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة.



طريقة تحضيرالبفاريا:

نضع نصف البسكويت في الصينية.

نضع البيض والفانيلا في وعاء ونخفقهم باستخدام الخفاقة الكهربائية.

نضع الزبدة على النار حتى تذوب، ثم نضيف لها السكر ونستمر في التحريك حتى يتجانس الخليط.

نضيف الحليب والدقيق معاً ونحركهم جيداً، ثمّ نضع البيض المخفوق ونقلّب حتى يصبح الخليط متماسكاً.

نضع الماء على النار حتى يسخن، ثم نضيف له الخليط السابق ونحرك حتى يصبح كثيف.

نصب نصف كمية الخليط فوق البسكويت.

نضع طبقة أخرى من البسكويت فوق الخليط.

نضيف الكاكاو إلى الكمية المتبقية من الخليط ونقلبه قليلاً على النار حتى يذوب، ثم نسكبه فوق البسكويت.

نزين الصينية بجوز الهند.

نضع البفاريا في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ثم نقطعها ونقدمها.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال إعجابكم.

