قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضي المواطنين شرق دير البلح

أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، النار تجاه اراضي المواطنين شرق دير البلح شرق المنطقة الوسطى.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق المنطقة الوسطى، أطلقت قوات نيران اسلحتها الرشاشة تجاه اراضي المواطنين شرق مدينة دير البلح.

وأوضح مراسلنا، بأنه لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق النار.

ويُشار إلى أنه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بشكل شبه يومي بإطلاق النار تجاه كل من يقترب من السياج الفاصل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تحت حجج أمنية واهية.