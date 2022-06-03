طريقة عمل الكيك بالشوكولاته، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية باستمرار العديد من الوصفات للأكلات والحلويات وغيرها، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكيك بالشوكولاته، وهي من الطرق السهلة والسريعة التي يمكن لربة البيت صناعتها بسهولة في المنزل، حيث تبحث الكثير منهن على ارضاء أطفالهن من خلال الحلويات، وبعد زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل الكيك بالشوكولاته

المكوّنات:

ونقدم لكم فيما يلي مكونات الكيك بالشوكولاته، وهي كما يلي:

- كوب سكر

- كوب حليب

- كوب دقيق

- بيضتين

- 6 ملاعق كاكاو

- نصف كوب زيت نباتي

- ملعقة صغيرة فانيلا

- ملعقة كبيرة بيكنج باودر

طريقة عمل الكيك بالشوكولاته

طريقة التحضير

- ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي، كل من :الزيت، والحليب، والسكر والكاكاو.

- أخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

- أسكبي نصف كمية خليط الكاكاو في برطمان واتركيه جانباً.

- زيدي على خليط الكاكاو المتبقي في الخلاط الكهربائي، البيض والفانيليا.

- أخفقي المزيج جيداً ثم زيدي الدقيق والبايكنغ باودر.

- قلبي المكونات حتى تتخلصي من التكتلات.

- أسكبي خليط الكيك في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت النباتي وأدخليها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 40 دقيقة.

- وزعي على وجه الكيك خليط الكاكاو في البرطمان.

- اتركي الكيك جانباً حتى يبرد على حرارة الغرفة ثم قطعيه وقدميه على سفرتك.

وبهناء والشفاء.