أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 3 -6-2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية باستمرار اسعار الذهب، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين، لمعرفة الاسعار وخاصة التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال، آملين أن ينال اعجابكم.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 3 -6-2022

صعود الذهب اليوم في فلسطين

صعدت أسعار الذهب في فلسطين خلال تعاملات صباح، اليوم الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022، على الرغم من تراجع أسعار المعدن الأصفر على مستوى العالم.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 3 -6-2022

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

جرام الذهب عيار 24

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في فلسطين، بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس، نحو 199.28 شيكل (59.58 دولار).

جرام الذهب عيار 21

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في فلسطين اليوم، نحو 174.38 شيكل (52.14 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 3 -6-2022

جرام الذهب عيار 18

كما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في فلسطين، مستوى 149.46 شيكل (44.69 دولار).

الذهب الاقتصادي

أما أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في فلسطين، فسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 116.25 شيكل (34.76 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 3 -6-2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في فلسطين

سجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نحو 6.198 ألف شيكل (1853 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في فلسطين، نحو 1.395 ألف شيكل (417.08 دولار).