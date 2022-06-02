وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة واسنادا للأسرى

ناشدت فعاليات جنين ومخيمها، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاتها وما يسمى "مقابر الأرقام".

جاء ذلك خلال اعتصام بميدان عميد الأسرى كريم يونس في جنين، مساء اليوم الخميس، بمشاركة ذوو الشهداء وأسرى محررين.

وأكد المشاركون استمرارهم في تنظيم سلسلة من الفعاليات حتى استرداد جثامين الشهداء، ووقف سياسة العقاب التعسفي بحق الحركة الأسيرة، في ظل ما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي، منددين بسياسة العدوان والإرهاب المستمر على شعبنا، خاصة استهداف مدينة جنين ومخيمها وقرى وبلدات المحافظة.

وطالبوا ببذل المزيد من الجهود لإسناد الأسرى، وتنديدا بعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا.