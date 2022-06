محمد صلاح يتحسر: كم أتمنى إعادة النهائي أمام ريال مدريد!

نشر المصري محمد صلاح جناح ليفربول رسالة لجماهيره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يشكرهم خلالها على دعمهم طوال الموسم، مؤكدًا أنه متشوق للموسم الجديد وأنه على استعداد للتخلي عن كل الجوائز التي فاز بها خلال الموسم الحالي من أجل إعادة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN