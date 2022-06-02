صور.. صحة وفاة محمد سعيد الصحاف وزير الاعلام العراقي في عهد صدام حسين .. حقيقة وفاة محمد سعيد الصحاف

صحة وفاة محمد سعيد الصحاف وزير الاعلام العراقي في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن عمر ناهز 80 عاما ، وضحت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من هذا اليوم الخميس الموافق 2-6-2022 بآلاف التغريدات منها من قالت ان محمد سعيد قد توفي وآخر نفى النبأ ، ولمعرفة حقيقة الخبر فقد كتب لحضراتكم فريق فلسطين اليوم حقيقة خبر وفاة الوزير الإعلامي محمد سعيد ، كما وضعنا لكم في الاسفل معلومات عامة عن الوزير .

وبسبب استمرار عمليات البحث على حقيقة وفاة الوزير الاعلامي محمد سعيد الصحاف في عهد الرئيس صدام العراقي فقد حرص فريق الموقع على وضع التفاصيل التي تم تأكيدها من جهات مقربة من الوزير الذي يقطن الان في دولة الامارات ، وللوصول إليها فهي على النحو التالي:

حقيقة وفاة الوزير الاعلامي محمد سعيد الصحاف

وتداول نشطاء عبر حسابتهم على تويتر في تغريدات تفيد بوفاة الوزير العراقي محمد سعيد الصحاف في دبي ، لكن الحقيقة وبحسب تفيد بوفاة محمد سعيد الصحاف عارية عن الصحة تماما .

وأكدت الحسابات على المنصات الرقمية إلى أن الوزير محمد سعيد الصحاف ما زال يتمتع بصحة جيدة ، رغم تقدم عمره ، ويمارس حياته الطبيعة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في حين ان جهات رسمية وشبه رسمية لم تؤكد ذلك عبر اصدار بيانات صحفية .

حساب شاعر علق عبر حسابته حول حقيقة وفاة وزير الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف إن : ما يتم تداوله عن خبر وفاه وزير الاعلام العراقي السابق #محمد_سعيد_الصحاف بكثره في وسائل التواصل غير رسمي وغير موثوق ولم ينشر خبر موثوق بذلك ".

لاصحة لخبر وفاة السيد محمد سعيد الصحاف . pic.twitter.com/PCkj4qXdqF — ابو حلا الناصري (@sadim90A) June 1, 2022

وفاة الوزير محمد سعيد الصحاف

من هو محمد سعيد الصحاف ويكيبيديا

وفي ختام هذه المقالة التي تحدث فيها فريق فلسطين اليوم عن حقيقة وصحة وفاة وزير الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف وضعنا لكم معلومات عامة عن هذا الوزير الشهير في عهد الرئيس الراحل صدام حسن ، وهو من مواليد مدينة الحلة عام 1940 بالقرب من مدينة كربلاء وهي المدينة التي تعلم فيها والتحق بجامعتها وتخرج منها مدرساً للغة الإنجليزية، لكنه فضل العمل في الصحافة.

كما ونستكمل معكم باقي المقالة حول وزير الاعلام محمد سعيد الصحاف ، إذ انضم الصحاف إلى حزب البعث العراقي في عام 1963 الأمر الذي ساعده بالوصول الى السلطة حيث تبوأ مناصب عدة أبرزها "مدير الإذاعة العراقية، سفير العراق لدى بورما والسويد.

وبعد ذلك ، عمل محمد سعيد الصحاف مندوبًا لبلاده لدى الأمم المتحدة، قبل أن يتولى منصب وزارة الخارجية العراقية في عام 1992 حتى عام 2001.