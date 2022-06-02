طريقة تحضير البيتزا بالزعتر، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال طريقة تحضير البيتزا بالزعتر، واليتزا من المأكولات التي يحبها الكثير من الناس، ويأكلونها بأنواع مختلفة، ومنها البيتزا بالزعتر ويبحث عنها الكثير من المتابعين وربات البيوت لتحضيرها في المنزل، وبعد زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال، آملين أن ينال إعجابكم.

طريقة تحضير البيتزا بالزعتر

المكوّنات:

وفيما يلي مكونات البيتزا بالزعتر:

- أربعة أكواب ونصف من الطحين.

- كوب من اللبن الزبادي.

- ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

- ملعقة كبيرة من السماق، والخميرة الفورية الناعمة.

- ملعقتان صغيرتان من الملح.

- ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر المجفف والسكر.

- نصف كوب من زيت الزيتون.

- ربع كوب من الزعتر، وزيت الزيتون.



طريقة تحضير البيتزا بالزعتر

طريقة التحضير:

- وضع كلٍ من السكر، والملح، وأربعة أكواب من الدقيق، والخميرة في وعاء الخلاط، وتثبيت مضرب العجين، ومن ثم تشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لعدة ثواني إلى أن يتم خلط المواد.

- إضافة كلٍ من الزعتر:" والزيت، والزبادي، ومن ثم عجن المكوّنات على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين، ثم إضافة الماء وعجنه إلى أن تتكون عجينة ناعمة وملساء، وإضافة الكمية المتبقية من الطحين إذا كانت العجينة لينة.

- وضع العجينة في طبق مدهون بالزيت، وتغطية العجينة بقطعة من النايلون ووضعها في مكان دافئ إلى أن يتضاعف حجمها.

- إحضار صينية قصيرة الحافة ودهنها بكمية وفيرة من الزيت، ومن ثم وضع العجينة في الصينية وفردها بأطراف أصابع اليد بحيث يتم تغطية قاع الصينية.

- تغطية البيتزا بقطعة من النايلون، وتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، ثم الضغط علىيها بأطراف أصابع اليد، ومن ثم توزيع كلٍ من السماق، والزيت، والزعتر.

- تثبيت الرف الشبكي في وسط الفرن، وتسخين الفرن إلى درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

- خبز البيتزا لمدة عشرين دقيقة، ومن ثم تقديمها.

وباالهناء والشفاء، ونأمل أن ينال هذا المقال إعجابكم.

