ماذا يُعدّ تشافي في برشلونة ؟

يواصل المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، جهوده في إعادة هيكلة قائمة فريق برشلونة في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت":" أن تشافي اجتمع مع رئيس البارشا، خوان لابورتا، في مطعم بمدينة برشلونة، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة ما أسماها بـ "الثورة" التي ستحدث بقائمة الفريق في الموسم المقبل".

وأضافت الصحيفة :"أن أهداف برشلونة تدور حول 7 لاعبين، وهم فرانك كيسي (ميلان)، وأندرياس كريستينسن وسيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو (تشيلسي)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، وروبن نيفيز (وولفرهامبتون) ورافينيا (ليدز)".

وتابعت :"أن برشلونة حسم صفقتي كيسي وكريستينسن بالفعل، وقد يقتنص أي فرصة أخرى تظهر في الميركاتو الصيفي بسعر معقول".

وختمت الصحيفة :"إن قائمة الضحايا تضم (نيتو وأومتيتي ومينغويزا ولينجليت وبرايثويت وريكي بويغ وأداما تراوري ولوك دي يونج)، إذ أن تشافي أبلغهم بالفعل بعدم الاعتماد عليهم في الموسم المقبل".