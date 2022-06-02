طريقة عمل العوامة، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال طريقة عمل العوامة اللذيذة، وتبحث عنها الكثير من ربات البيوت ليقمن بتحضيرها لأطفالهم في البيت، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل العوامة

وتعد حلو العوامة من الحلويات الشرقية المحببة لدى جميع الأسر العربية، والتي تتميز عن الحلويات الأخرى ببساطة إعدادها وقلة مكوناتها وطعمها الشهي واللذيذ، لذلك نقدم لكم هنا طريقة عمل العوامة وكافة المقادير:

تعرف على طريقة عمل العوامة

1.مقادير العوامة

- 2 كوب من الدقيق.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- كوب ماء.

- ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

- ملعقة كبيرة من الزيت.

- كوبان من القطر المعد مسبقًا.

- زيت للقلي.

- ملعقة صغيرة من الخميرة.

- ملعقة كبيرة من السكر.

تعرف على طريقة عمل العوامة

2. طريقة عمل العوامة

ويكنكي سيدتي عمل العوامة من خلال الطريقة التالية :

1. بداية تقوم بخلط المكونات الجافة معًا (الدقيق والنشا والملح).

2. اخلط الخميرة والسكر والقليل من الماء الدافيء معًا، واترك الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق ثم أضفها إلى المكونات الجافة.

3. أضف بقية المكونات معًا واعجنهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة.

4. تترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتخمر جيدًا.

5. سخن زيت القلي جيدًا.

6. اصنع كرات صغيرة من العجينة يمكنك استخدام أكياس الكريمة أو باستخدام المعلقة، ومن ثم ضعها على الزيت الحار.

7. عندما تحصل على اللون الذهبي للعوامة يتم إزالتها من الزيت وتترك في المصفاة قليلًا وتوضع بعدها بالقطر لمدة دقائق ثم توضع في طبق التقديم.

8. يمكنك تزيينها باستخدام جوز الهند أو الفستق المطحون.