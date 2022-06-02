فوائد الخس للبشرة، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، العديد من المقالات المفيدة التي من الممكن الاستفادة منها لصحة الانسان، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الخس للبشرة، حيث يتميز الخس بأنه له الكثير من الفوائد وخاصة للبشرة، حيث يبحث الكثيرون عنها عبر محركات البحث العالمية، وبعد كثرة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

ما هي فوائد الخس للبشرة ؟

ويُعد الخس أحد أهم أنواع االخضروات المفضلة للكثير من الأشخاص؛ لمذاقها اللذيذ وخصوصًا عند إضافته إلى السلطات المختلفة، لذلك سنتعرف هنا على ما هي أهم فوائد الخس للبشرة؟

ما هي فوائد الخس للبشرة ؟

فوائد الخس للبشرة

ونقدم لكم فيما يأتي أهم فوائد الخس للبشرة:

فوائد الخس للبشرة

- إزالة المواد السامة من البشرة والجسم

يحتوي الخس على مواد مضادة للأكسدة إضافة إلى الألياف المفيدة التي تساعد على إزالة المواد السامة من الجسم والبشرة وبالتالي الحفاظ عليها من التلف وظهور تقدم في السن.

ويساعد الخس في محاربة عوامل الأكسدة التي تحارب البشرة وبالتالي يحافظ على نضارتها وشبابها.

- حماية البشرة من أشعة الشمس

يحتوي الخس على فيتامين ج (Vitamin C) وفيتامين هـ (Vitamin E) المفيدين للبشرة، تساعد الفيتامينات الموجودة في الخس في تكوين طبقة تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، والتي تؤدي إلى ظهور التجاعيد وتلف خلايا البشرة.

فوائد الخس للبشرة

- منح الحيوية للبشرة

يحتوي الخس على كمية كبيرة من فيتامين أ (Vitamin A) وهو أحد الفيتامينات التي تساعد على تجديد خلايا البشرة ومنحها الحيوية والنضارة، وكل ما عليك فعله هو إضافة 5 - 6 ورقات من الخس في اليوم الواحد مع أي وجبة تفضلها من أجل الحصول على فوائد الخس الكاملة.

- محاربة أمراض البشرة المختلفة

تساعد المكونات الموجودة في الخس على حماية البشرة من الإصابة بالأمراض المختلفة والالتهابات، مثل: حب الشباب، والصدفية.

فوائد الخس للبشرة

- ترطيب البشرة

يحتوي الخس على كمية كبيرة من الماء، لذلك فهو يساعد في منح الرطوبة للبشرة، ويساعد أيضًا في الإبقاء على الجسم في حالة رطبة بشكل دائم، إذ يعدّ الخس أفضل الحلول التي يمكن استخدامها من أجل علاج البشرة الجافة.

- يساعد على تقليل المسامات

إن تتناول الخس إضافة إلى إضافته إلى العديد من ماسكات البشرة يساعد في تقليل المسامات بشكل كبير ومنح النضارة للبشرة. ﻿

فوائد الخس للبشرة

- منح البشرة اللمعان

إن الألياف الموجودة في الخس تساعد على تنضيف القولون بشكل كبير والحفاظ على صحته، ويمكن ملاحظة هذا الأمر بشكل واضح على البشرة إذ يمنحها النضارة واللمعان.