طريقة عمل البان كيك ، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العديد من المقالات المتعلقة بالطبخ والحلويات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل البان كيك، وتحرص الكثير من الأمهات لعملها لأطفالها، من أجل الاستمتاع بمذاقها المميز، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل البان كيك

المكونات

كوب دقيق

ملعقتان سكر كبيرتان

ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر

ملعقة صغيرة ملح

بيضة واحدة مخفوقة

كوب حليب

زيت نباتي ملعقتان كبيرتان

طريقة عمل البان كيك

طريقة التحضير

ونقدم لربة البيت هنا طريقة تحضير البان كيك بطريقة سهلة وبسيطة، كما يلي:

- أخلطي الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والملح في وعاءٍ كبير.

- أحدثي فجوة في وسط الخليط ثمّ أضيفي الحليب، البيض والزيت.

- أخلطي المكوّنات جيّداً باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة سائلة.4

- سخّني مقلاة واسعة على النار ثمّ اسكبي ربع كوب من العجينة في المقلاة.

- قلّبي البان كيك حتى تشقرّ من الجهتين.

كرّري العملية حتى انتهاء كمية العجين.