"المرأة الحديدية" ترحل عن تشيلسي

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مديرة تشيلسي ورئيسة ملف التعاقدات "مارينا غرانوفسكاسا" الملقبة بـ المرأة الحديدية، سترحل عن النادي اللندني في أغسطس المقبل.

وذكرت الصحيفة أن المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد أندريا بيرتا في طريقه ليحل محل غرانوفسكايا.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من قيام كونسورتيوم بقيادة الملياردير الأمريكي تود بولي بإتمام عملية الاستحواذ البالغة 4.25 مليار جنيه إسترليني على النادي الإنجليزي.

وعملت غرانوفسكايا في تشيلسي في التعاقدات تحت قيادة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وأصبحت ممثلة له في النادي في عام 2010 ثم انضمت إلى مجلس الإدارة في عام 2013 قبل أن تصبح الرئيس التنفيذي في العام التالي.

وكان من المتوقع أن تبقى في ستامفورد بريدج بعد استحواذ بولي على النادي، لكنها اختارت الابتعاد عن النادي.