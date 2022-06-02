ما بعد مسيرة الأعلام خطير...؟

هاني العقاد

انتهت مسيرة الاعلام اليهودية بالقدس المحتلة بمواجهة نسبية بين الفلسطينيين والاحتلال في احياء العاصمة الفلسطينية المحتلة وبعض محافظات الضفة, لذا اعتبر الاحتلال انه حقق نجاحا غير مسبوق بفرض السيادة الصهيونية على كل ما هو فلسطيني بالمدينة المقدسة ، الواضح ان المسيرة وما تخللها من تحريض وكراهية واعتداء قومي لخصت عمق الصراع واساسه الإيديولوجي الذي بات يأخذ منحى سياسي ديني مشترك سوف يؤثر علي الاستقرار في المنطقة لسنوات قادمة وخاصة ان حكومة دولة الاحتلال هي حكومة يمين ديني متطرف تشجع على ذلك وتتبنى سياسة عنصرية غير مسبوقة.

صورة دقيقة نقلتها مسيرة الاعلام للكراهية الدينية والقومية والعرقية التي تتفشى في المجتمع اليهودي من خلال تعبئة دينية ممنهجة ترعاها حكومة اليمين المتطرف ما ينذر بصراع ديني قادم ومؤكد سوف يربك كل الساحات العربية والاسلامية والدولية بالعالم. المسيرة ليست وحدها حقل التحريض ولا مناسبته فقد شهد الأقصى قبل المسيرة اقتحامات كبيرة وواسعه للمئات من المتطرفين اليهود واعضاء الكنيست المتطرفين بحماية الشرطة الصهيونية التي اعتدت على المصلين والمرابطين وحراس الأقصى وسمحت للمتطرفين بأداء صلوات تلموديه في باحات الأقصى ومن ضمنها السجود الكبير وسمحت لهم بالاعتداء على المصلين ورشهم بغاز الفلفل وتوجيه الشتائم والسباب على الرسول محمد صل الله عليه وسلم.

يعرف (نفتالي بينت) ان السيادة الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية هي من عناصر بقائه في الحكم وهي من اهم القضايا التي يسترضي بها المتطرفين الصهاينة ويثبت لهم انه القادر على توحيد العاصمة المزعومة وبالتالي يعتبر لدى التيارات المتطرفة ومكونات المجتمع الصهيوني من اهم الزعماء الايدلوجين الذين يحاربون من اجل السيادة الإسرائيلية الصهيونية على القدس ومن خلال تخصيص برامج سياسية وقومية تجسد توجه حكومته بالمدينة المقدسة. لذلك أصر (نفتالي بينت) على هذه المسيرة التي اعتبرها نجاحا كبيرا له لم يتحقق من قبل وسوف يوظفها سياسيا لترميم الائتلاف الحاكم الذي بات عشية المسيرة هشا يعاني الانقسامات وعلى وشك الانهيار. لا اعتقد ان ترمم هذه المسيرة ائتلاف (نفتالي بينت) بين عشية وضحاها، لكن قد يكون لها تأثير لصالحه إذا ما جرت انتخابات إسرائيلية مبكرة.

اليوم أصبحنا امام حرب ضارية في القدس تريد ان تحافظ فيها دولة الكيان على إنجازات مسيرة الاعلام بفرض مزيد من السيادة على القدس والمسجد الأقصى والتضيق على المقدسيين واعتقال أبنائهم وشل حركتهم اليومية ، وفي المقابل ستمنع حكومة الاحتلال أي عمل فلسطيني رسمي وسوف تسارع لطرد من لهم علاقة بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة لإغلاق أي مؤسسة فلسطينية تقدم خدمات رسمية او حتى اغاثية للمقدسيين ولن تتوانى في مضاعفة سياسة طرد المقدسيين ومنعهم من التواجد في القدس الشرقية وستمنع أيضا دخولهم المسجد الأقصى, بالتأكيد ستحاول حكومة الاحتلال انهاء الرباط بالأقصى بإبعاد المرابطين عن باحاته باعتقالهم ونفيهم خارج بوابات الأقصى.

نفذت دولة الاحتلال مسيرة الاعلام الصهيونية حسب ما قرر المستوي السياسي وبعد نصائح المستوى الأمني بعدم تغير مسار المسيرة او حتى تحديد المشاركين فيها ولأول مرة يتجاوز عدد المشاركة في مسيرة التحريض والكراهية بالقدس 70 ألف مشارك في إشارة الى إصرار حكومة الاحتلال على ان تبرهن للجميع عربا ويهودا ان دولة الاحتلال هي من تملك القرار السيادي بالقدس. اعتبر (نفتالي بينت) هذا نصراً كبيراً للائتلاف الحاكم وبالتالي له ما بعده ما يعني ان دولة الاحتلال ستتمادى في سياسة قلع الهوية الفلسطينية المقدسية لأنها تعتبر ان ما حققته من نجاح معنوي يفتح الباب امامها لسياسة اكثر عنصرية تبنى على أساس التهجير القسري للفلسطينيين عن المدينة المقدسة واستكمال تهويد المدينة وتوحيد شطريها وهنا نتوقع ان تشتد الحملة الصهيونية على اهالي الشيخ جراح وحي بطن الهوى والخان الأحمر وحي البستان، واعتقد ان مخططات تهويديه عميقة سوف تستهدف البلدة القديمة لمحو الطابع الفلسطيني العربي الإسلامي من حواريها وتحويلها بالكامل لمدينة لا يلمس القادم اليها أي إثر عربي إسلامي.

بعد مسيرة الاعلام الصهيونية بات متوقعا ان يدفع الفلسطينيون بكل مكوناتهم السياسية ثمنا باهظا يتجلى بمزيد من سياسة الضم الصامت والاستيطان في الضفة الغربية والتهويد في القدس خلال المرحلة القادمة، وسوف تشهد المقدسات المزيد من الاجراءات الاحتلالية واهمها الانتهاء من تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بالسماح لمجموعات صهيونية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى وتنفيذ برامج تمولها وتنظمها منظمات يمينة متطرفة لتشريع صلوات تلموديه في باحات الأقصى تهيئة لإقامة هيكلهم المزعوم امام باب المغاربة مقابل المصلي المرواني كما يخططوا، ما يعني ان المشهد في القدس في المرحلة القادمة هو مشهد مواجهة مستمرة ضارية ومعقدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، كيان محتل اعتقد ان الباب بات مفتوحا على الغارب لمزيد من الإجراءات لاقتلاع الهوية الفلسطينية وتغيير كافة المعالم العربية الفلسطينية في المدينة المقدسة وفرض السيادة بالقوة العسكرية وشطب كل عنوان فلسطيني حتى أسماء الشوارع والحارات، الا ان شعبنا الفلسطيني لن يستسلم بسهولة او يسمح بتمرير تلك المخططات كما يريد الاحتلال وسوف يصر على مواجهة هذه المخططات بكل ما اوتي من قوة بشرية وأدوات وقد تتفجر على اثر ذلك انتفاضة واسعة وضارية في كل مكان يحاول فيه الاحتلال تنفيذ مخططاته وستتعدى المواجهة والاشتباك مع المحتل أي موجة تصعيدية تقليدية سابقة وسوف تشتعل المدن والمناطق وتفتح جبهات جديدة في وجه المحتل أهمها جبهة فلسطين التاريخية التي يخشاها المحتل ويحسب لها الف حساب، وسيكون الرباط في الأقصى والاحياء الإسلامية الفلسطينية على حد سواء وسيكون التواجد الجماهيري الفلسطيني اليومي في مدرج باب العامود واجب وطني على كل مقدسي وفلسطيني لإفشال كل مخططات هذا المحتل التي يعتقد ان تحقيقها سيمر كما مرت مسيرة الاعلام هذا العام.