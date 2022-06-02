تعليم غزة تُوزّع الشهادات على طلبة المدارس في نهاية العام الدراسي

وزّعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة شهادات نهاية العام الدراسي 2022-2021 على طلبة المدارس الحكومية بمحافظات غزة.

واستقبلت المدارس الطلبة لاستلام الشهادات في جو من الفرح والسرور.

وقال مدير عام الامتحانات في الوزارة أ. جمال يوسف: "جرى اليوم تسليم الشهادات للطلبة بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات المدرسية وإنجاز كشوفات العلامات، مقدماً الشكر لجميع من ساهم في إنجاز هذه الأعمال من وزارة التعليم والمديريات والمدارس".

كما قدّم يوسف التهاني للطلبة وأولياء أُمورهم، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للطلبة.