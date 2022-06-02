بالفيديو : لحظة وداع الشهيد أيمن محسن الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بيت لحم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:19 ص
02 يونيو 2022
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