بالفيديو والصور الاحتلال يُفجر منزل الشهيد ضياء حمارشة في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:11 ص
02 يونيو 2022
الاحتلال يُفجر منزل الشهيد ضياء حمارشة في جنين
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أقدم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 2 يونيو 2022، على تفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في قرية يعبد قضاء جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الشهيد ضياء حمارشة، بعد 8 ساعات من عمليات التفخيخ له، في قرية يعبد قضاء جنين.

وأقدمت قوات الاحتلال على اعتقال والد الشهيد ضياء حمارشة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

والشهيد ضياء حمارشة هو منفذ عملية "تل أبيب" في شهر مارس 2022، والتي أدت لمقتل 5 "إسرائيليين".

وضياء حمارشة شاب فلسطيني من مواليد عام 1995 في بلدة يعبد التي تقع جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، اعتقله الاحتلال الإسرائيلي عام 2016 وقضى 30 شهرا في سجونه بتهمه "حيازة السلاح والتجارة به".

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يتبع...

 

 

 

 

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