بالصور شهــيدان برصاص الاحتلال في جنين وبيت لحم

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس 2 يونيو 2022، برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في الضفة المحتل، ليرفع عدد الشهداء خلال ساعات لشهيدين بعد ارتقاء الشهيد بلال كبها خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنبن.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، باستشهاد الأسير المحرر الشاب أيمن محيسن برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وذكرت ذات المصادر، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم واندلعت مواجهات عنيف وقد أصيب الشاب أيمن محيسن بالرصاص في الصدر، ووصفت اصابته بالخطيرة قبل أن يعلن الاطباء عن استشهاده، فيما أصيب مواطن آخر بالساق.

يشار إلى استشهاد شاب أيمن محيسن ياتي بعد ساعات قليلة من اارتقاء الشهيد بلال كبها خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في يعبد بجنين وإصابة 6 آخرين، مساء أمس الأربعاء،خلال مواجهات اندلعت يعبد غرب جنين .



