"العمل الحكومي بغزة" تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية اليوم

نشرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بياناً لها أوضحت فيه طبيعية القرارات الحكومية التي أتخذتها خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها صباح اليوم.

وجاء في بيان اللجنة الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن اللجنة ناقشت عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما اعتمدت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

أدانت لجنة متابعة العمل الحكومي جريمة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، جريمة اغتيال الشهيدة الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة بالعروب شمال الخليل، وقدمت التعازي لذويها وأكدت اللجنة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومنظماته عند مسئولياته ووضح حد لإجرام الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين تجاه هذه الجرائم.

وناقشت اللجنة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما اعتمدت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻تمديد قرار خصم 20% من تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية (الخطوط الدائمة) لمدة عام، وذلك للمؤسسات الصناعية، دعما للإنتاج المحلي.

🔻اعتماد مشروع إعادة تأهيل مفترق الجلاء- دوار الصاروخ، المقدم من وزارة النقل والمواصلات للحد من الازدحامات المرورية في المنطقة المذكورة.

🔻المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة أوضاع المياه المعالجة المسترجعة، والحمأ الصلبة الناتجة عن المعالجة، لاستخدامها في المجالات الزراعية.

🔻إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

🔻إعادة تشكيل اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن.

🔻تشكيل لجنة قانونية لإعداد مقترح مشروع قانون عدالة الأحداث، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الجهات الحكومية.

🔻اعتماد مقترح إنشاء مستودع البيانات الحكومي، المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

🔻تكليف وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عن شهر مايو يوم الأحد القادم 05/06/2022م، وترتيب توفير السيولة اللازمة لذلك عبر الاستدانة من البنوك.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 1 يونيو 2022م