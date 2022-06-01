كم باقي على عيد الاضحى 2022 ، تساؤلات تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الللحظة الاولي للإعلان عن تحري هلال ذي القعدة والذي يصادف اليوم الاربعاء الأربعاء 01 يونيو غرة شهر ذي القعدة ، ليبدأ اليوم العد العكسي لموعد عيد الاضحى المبارك التي أكدت العديد من المصادر الفلكية ان الموعد سيكون يومس السبت 9 يوليو 2022، لتكون عدد الايام المتبقية اقل من 39 يوماً ، ويعد التساؤل كم باقي على عيد الاضحى 2022.

كم باقي على عيد الاضحى 2022

وكان مرصد المجمعة في المملكة العربية السعودية سيقوم برصد هلال شهر ذو القعدة 1443 ه، ويسر المرصد الفلكي أن يبين الظروف العالمية لرؤية الهلال والتي توضح أنه في يوم الاثنين 29 شوال 1443ه الموافق 30 مايو 2022م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران حدث الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت الرياض وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:59 وسيغرب الهلال الساعة7:05

كم باقي على العيد الاضحى ٢٠٢٢ ١٤٤٣

عيد الاضحى لهذه السنة سيكون يوم السبت 09 يوليو 2022 الموافق لـ 10 ذو الحجة 1443 إن شاء الله

ليلة تحري هلال ذو الحجة يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 الموافق لـ 29 ذو القعدة 1443

كم باقي على العيد الاضحى ٢٠٢٢ ١٤٤٣

عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين ، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة ، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج ، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

يعدّ هذا العيد أيضاً ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل ، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا ، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه ،

لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام ( خروف أو بقرة أو جمل ) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم ، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

لعيد الأضحى أسماء مختلفة منها : يوم النحر ، العيد الكبير ، عيد الحجاج ، وغيرها . وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله ، والفرح والعطاء والعطف على الفقراء .