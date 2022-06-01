بالفيديو طريقة عمل اللقيمات بالنوتيلا خطوة بخطوة، تتنوع أشكال الحلويات على مستوى العالم، فكل لديه ذوقه في اختيار نوع الحلوى التي يفضل تناولها، فيوجد منها أشكال وأحجام وأطعم لا تعد ولا تحصى، فكل شخص يصنع أو يشتري ما يناسبه منها، لكن هناك من يفضلون صناعة الحلوى الغريبة في المنزل، كما يفضلون صناعة أنواع نادرة وشهية، فهناك حلوى يزيد البحث عنها، وهي كرات اللقيمات بالنوتيلا، إذ إنها تلقى اهتماما كبيرا من محبي الحلوى على مستوى فلسطين، فهي شهية طعما، وجذابة شكلا.

أفضل طريقة لعمل اللقيمات بالنوتيلا

وتبحث ربات البيوت بعد التفرغ من تدريس ابنائهن عن بالفيديو طريقة عمل اللقيمات بالنوتيلا خطوة بخطوة، فهي لذيذة الطعم والشكل، كما إنها سهلة التحضير، وتستطيع أي سيدة أن تتبع الخطوات وتصنعها بشكل جذاب وطعم لذيذ يلقى اهتمام كل من يتناولها من أفراد الأسرة، كما إن هناك العديد من السيدات يفضلن عملها في المنزل، عند استقبال الضيوف، لأنها ذات شكل وطعم رائعين، وهنا نرفق لكم أفضل طريقة لعمل اللقيمات بالنوتيلا، فوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، حريصة كل الحرص على تلبية كل ما تتمنون وفق سياستها المحددة.

بالفيديو خطوات عمل اللقيمات بالنوتيلا خطو بخطوة

وتعتبر حلويات النوتيلا من أفضل الحلويات لدى الناس، مثلها مثل حلى المارس وحلى الجالكسي وجميع أنواع الحلى المصنوعة من الشوكولاتة تحديدًا، إذ يفضل تناولها الملايين من الناس، لاسيما وأن الكرة صغيرة الحجم وطعمها رائع وجذاب، وهنا نقدم لربات البيوت حلى سهل وسريع وهو طريقة عمل لقيمات بالنوتيلا بالفيديو.

طريقة تحضير لقيمات النوتيلا منال العالم

2ويبحث الملايين من الناس عن طريقة تحضير لقيمات النوتيلا منال العالم، لأنها من أمهر السيدات في صناعة الحلويات وطهي الطعام، فهي تحظى بمتابعة الملايين من البشر حول العالم، وهنا نرفق لكم مقادير تحضير لقيمات النوتيل، إذ عليك أن تحضري كوب (260 جم) دقيق متعدد الاستعمالات. ملعقة كبيرة (10 جم) نشا. ملعقة كبيرة (10 جم) سكر بودرة. ملعقة صغيرة (5 جم) ملح. ملعقة صغيرة (5 جم) فانيليا. ½ ملعقة كبيرة (6.25 جم) خميرة فورية. ملعقة كبيرة (15 مل) زيت. كوب (240 مل) ماء دافئ. زيت للقلي. ⅓ كوب (66.6 جم) نوتيلا.

طريقة تحضير لقيمات بالنوتيلا خطوة بخطوة بالفيديو

وطريقة تحضير لقيمات بالنوتيلا خطوة بخطوة بالفيديو، ما عليك إلا إحضار وعاء كبير، وضعي الدقيق والنشا والسكر والملح والفانيليا والخميرة الفورية، ثم قلبي المكونات. أضيفي الزيت والماء الدافئ، ثم قلبي حتى يصبح لديكِ عجين ناعم ولزج. غطي العجين، واتركيه يتخمر من ساعة إلى ساعتين في درجة حرارة الغرفة. قلبي العجين بيديكِ لإخراج الهواء الزائد منه. سخني زيتًا غزيرًا في مقلاة عميقة على نار أقل من المتوسطة. ادهني يديكِ بقليل من الزيت، ثم شكلي العجين كرات بين يديكِ، وأسقطيها في الزيت الساخن بملعقة صغيرة. اقلي اللقيمات حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم صفيها جيدًا من الزيت. ضعي النوتيلا في وعاء صغير، ثم أذيبيها في الميكروويف، أو على حمام ماء ساخن. صبي النوتيلا الذائبة على اللقيمات، ثم قدميها.