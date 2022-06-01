محدث بالفيديو والصور شهيدة برصاص الاحتلال شمال الخليل

استشهدت فتاة فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، متأثرة بإصابتها بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي، باستشهاد الفتاة غفران وراسنة (٣١ عاما) بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منعت الجمعية من الوصول لطالبة مصابة بالرصاص الحي عند مدخل العروب وتم تسلميها للطواقم بعد ما يقارب ٢٠ دقيقة ويجري نقلها الآن للمستشفى الأهلي".









