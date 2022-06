من أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2022، يزيد البحث عبر المواقع الرياضية عن أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لعام 2022، لاسيما بعد تتويج نادي ريال مدريد باللقب الـ 14 على مدار تاريخه، بعد تغلبه على فريق ليفربول الإنجليزي بهدف مقابل صفر، إذ لعب الفرنسي كريم بنزيما دورا مهما في تتويج الريال باللقب الأوروبي، كما إنه حاز على لقب هداف البطولة برصيد 15 هدفا، سجل منهم هاتيرك في مرمى باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 على ملعب سنتياغو برنابيو، إذ إن كل المؤشرات تدل على إنه هو سينال أفضل لاعب في أوروبا.

كما إن كريما بنزيما نال لقب هداف الدوري الإسباني برصيد 27 هدفاً، وهو أعلى سجل تهديفي له في موسم واحد منذ أن انتقل إلى نادي ريال مدريد من نادي ليون عام 2009، لهذا يبحث محبو كرة القدم حول العالم عن من أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2022، وهو ما سنرفقه لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، في نهائية هذه المقابلة، وعلى الرغم من كل التوقعات التي تشير إلى أن التصويت سيتجه للاعب الفرنسي، إلا أننا سنؤكد ذلك بعد في نهاية مقالتنا هذه.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL