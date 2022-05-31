من أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2022، يزيد البحث عبر المواقع الرياضية عن أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لعام 2022، لاسيما بعد تتويج نادي ريال مدريد باللقب الـ 14 على مدار تاريخه، بعد تغلبه على فريق ليفربول الإنجليزي بهدف مقابل صفر، إذ لعب الفرنسي كريم بنزيما دورا مهما في تتويج الريال باللقب الأوروبي، كما إنه حاز على لقب هداف البطولة برصيد 15 هدفا، سجل منهم هاتيرك في مرمى باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 على ملعب سنتياغو برنابيو، إذ إن كل المؤشرات تدل على إنه هو سينال أفضل لاعب في أوروبا.

من هو أفضل لاعب في أوروبا؟

كما إن كريما بنزيما نال لقب هداف الدوري الإسباني برصيد 27 هدفاً، وهو أعلى سجل تهديفي له في موسم واحد منذ أن انتقل إلى نادي ريال مدريد من نادي ليون عام 2009، لهذا يبحث محبو كرة القدم حول العالم عن من أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2022، وهو ما سنرفقه لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، في نهائية هذه المقابلة، وعلى الرغم من كل التوقعات التي تشير إلى أن التصويت سيتجه للاعب الفرنسي، إلا أننا سنؤكد ذلك بعد في نهاية مقالتنا هذه.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

وعادة بعد الانتهاء من البطولة، يلجأ الاتحاد الأوروبي لاختيار أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، وأفضل حارس، وأفضل هدف وأفضل هداف في البطولة، وكانت كل التوقعات تشير إلى أن كابتن ريال مدريد هو ما سيتوج بالجائزة، وفعلا اختار الاتحاد الأوروبي نجم الريال بنزيما كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للعام 2021-2022، وذلك بسبب دوري في تتويج ريال مدريد لكأس البطولة، وانقاذه من الاقصاء في العديد من المباريات، لاسيما مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي.

من توج أفضل لاعب في أوروبا 2022

وكما توقع محبو كرة القدم، والمحللين الرياضيين، وكل من يشاهد كرة القدم لاسيما دوري أبطال أوروبا، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عن تتويج النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 / 22، واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما كأحسن لاعب في موسم (2022/2021)، وزميله فينيسيوس جونيور أحسن لاعب شاب، كما فاز بنزيما بجائزة الحذاء الذهبي والهداف بعدما سجل 15 هدفا خلال 13 مباراة في دوري الابطال للموسم الحالي.