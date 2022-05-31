صفارات الانذار تدوى في "تل أبيب " للمرة الثانية خلال اليوم

دوت صفارات الإنذار في مدينة "تل أبيب"، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية عن طريق الخطأ وفق زعم وسائل إعلام "إسرائيلية".

وبحسب القناة 12 "الإسرائيلية"، فأن صفارات الانذار دوت مساء اليوم، وللمرة الثانية في تل أبيب عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أن ذلك سبب حالة من الذعر بين المستوطنين.

ولفتت القناة إلى أن المرة الاولى التي دوت فيها صفارات الانذار كانت في الكرياه، قرابة الساعة 12 ظهر اليوم، اما المرة الثانية كانت عند الساعة 16.24.

وأعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الإثنين، عن استئناف مناورات "عربات النار" لمدة أسبوع أخر التي علقها على أثر الأوضاع الأمنية التي شهدت الأراضي الفلسطينية وخاصة مدينة القدس المحتلة بسبب ما يسمي "مسيرة الأعلام" التي هددت الفصائل الفلسطينية بغزة بالرد عليها حال تجاوزها الخطوط الحمراء للمدينة المقدسة.