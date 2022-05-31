الصحة برام الله: فلسطين خالية من مرض "جدري القرود" ولم نسجل أي إصابة به

نفت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات مصابة بمرض "جدري القردة" في كافة مدن الضفة.

نفي الوزارة جاء عبر لسان المتحدث باسمها د. كمال الشخرة، فقد قال "إن لا صحة لما تم نشره عن تسجيل حالة إصابة بجدري القردة في الضفة".

وكانت بعض المواقع الاخبارية تداولت أنباء عن تسجيل فلسطين أول إصابة لمواطن بمرض "جدري القرد" في مدينة نابلس، صباح اليوم الثلاثاء.

يذكر أن حالات الإصابة بـ"جدري القرود" تتزايد في جميع أنحاء العالم ويقول العلماء وخبراء الصحة إن تفشي المرض حدث لأننا تجاهلنا العلامات المبكرة لمرض جدري القردة.