تعرف على أبرز فوائد الرمان، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بشكل دائم العديد من المقالات التي تتناول فوائد الفواكه، وفي هذا القمال نقدم لكم فوائد الرمان لصحة الجسم، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد الهامة للإنسان؛ لذلك يبحث الكثير من المتابعين عن فوائد الرمان، وبعد الزيادة في البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

تعرف على أبرز فوائد الرمان

ويعتبر الرمان ثمرة من الثمرات المفيدة لما فيها من الصحة والشفاء، حيث يكتمل نموها في فصل الخريف، وقد أوصى العديد من الخبراء بتناول الرمان لما له من الفوائد وخاصة الحماية من مرض السرطان.

ويحتوى الرمان على كثير من مضادات الأكسدة أكثر بمقدار ثلاث مرات من الشاي الأخضر أو العنب الأحمر، فهو غنى بالمركبات والفيتامينات التي تجعل منه طعاما صحيا للوقاية من العديد من الأمراض.

تعرف على أبرز فوائد الرمان وفيما يلي أهم فوائد الرمان:

- تحتوى بذور الرمان على مادة البوليفينول، إحدى مضادات الأكسدة القوية، ويحتوى عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى.

- تعتمد البشرة بشكل كبير على الكولاجين من أجل أن تبقى ناعمة ومشرقة، والرمان يحتوي على مركبات معينة تمنع الإنزيمات من تكسير الكولاجين، وتضمن بقاء البشرة ناعمة ونضرة.

- استخدام الرمان كعلاج للإسهال، ويمكن استخدام مسحوق قشور الرمان البيضاء في علاج الإسهال، فهي تحسن عمل المعدة والأمعاء، كما أنها تعزز من نمو البكتيريا المفيدة للجسم في الأمعاء.

تعرف على أبرز فوائد الرمان​​​​​​​

- المساهمة في الوقاية من السرطانات حيث أثبتت أبحاث أن الرمان يعيق نمو خلايا بعض الأورام السرطانية مثل سرطان الثدي والبروستات والقولون وسرطانات الغدد الليمفاوية وسرطان الدم أيضا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

- تحسين القوى العقلية والوقاية من الزهايمر الذي يحدث لدى كبار السن بسبب تراكمات من بروتين الأميلويد في المخ، وتبين بعض الدراسات أن الرمان يعمل على تقليل تراكم هذا البروتين، وبفضل مضادات الأكسدة في عصيره وتركيزها العالي يتأخر تقدم الزهايمر والخرف وتُحفظ الذاكرة.

- الرمان مضاد للاكتئاب واليأس ويرجع ذلك إلى المركبات النباتية القوية الموجودة فيه، ما يجعل تأثيره إيجابيا على هرمون الاستروجين ومستقبلات السيروتونين في الدماغ، وبالتالي يخفف من مشاعر اليأس والاكتئاب لدى الإنسان.

- تخفيف آلام التهاب المفاصل حيث تساعد المواد المضادة للأكسدة ومركبات الفلافونول الموجودة في عصير الرمان على منع التهاب المفاصل وتلف الغضاريف، وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

تعرف على أبرز فوائد الرمان​​​​​​​

- عصير الرمان يقلل أمراض القلب و خفض الكوليسترول، ولاحتوائه على مواد قوية مضادة للأكسدة تمنع من تراكم الصفائح الدموية وتخفف من ارتفاع ضغط الدم.

- يكافح الشيخوخة إذ يحتوي أيضا على مركبات "بونيكالجين" معروفة بقدرتها على حماية الجسم من تلف الخلايا والملوثات المسببة للشيخوخة.

- تعزيز صحة الفم والأسنان، من خلال التخلّص من البكتيريا التي توجد في اللثة وبذلك يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

- للرمان فائدة كبيرة في إذابة الدهون الموجودة بالجسم، فهو لا يحرقها لكنه يحفز الجسم على حرق الدهون، وتناول الرمان يومياً ضمن حمية غذائية بها نسبة بروتين جيدة يساعد بشكل كبير في حرق الدهون والتخسيس.

تعرف على أبرز فوائد الرمان​​​​​​​

- يفيد عصير الرمان في الحمل وبعد الولادة.

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي إذ يساعد عصير الرمان على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من الالتهابات المعوية، لذا يمكن أن يكون مفيدًا بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.

- عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات المزمنة حيث تكتسب حبات الرمان لونها الأحمر من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة مما يؤدي لمنع تلف الخلايا والتخفيف من الالتهاب المزمن الذي يشمل كلا من أمراض القلب والسرطان والسكري.

- يحتوي زيت بذور الرمان على حمض البونيك، الذي يجعل الشعر قوياً وسميكاً وصحياً، ويساعد شرب عصير الرمان في تقوية بصيلات الشعر، كما أنه يُحسّن الدورة الدموية في فروة الرأس.-