"الأونروا" تُنهي امتحانات نهاية الفصل الدراسي اليوم والحكومة تعلن موعد بدء العام الجديد

تختتم مدارس الأونروا اليوم الثلاثاء 31/5/2022 ، العام الدراسي الحالي بتقديم المبحث الأخير من الامتحانات النهاية لعام 2021-2022 وهو مبحث الدراسات الاجتماعية .

وطويت صفحة العام الدراسي الحالي بعد عام وصف بالأطول على الإطلاق منذ عدة سنوات نظراً لتقسيم العام الدراسي لأربع أجزاء ، وأنه جاء بعد عامين من التعليم عن بعد جراء فيروس كورونا .

وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة ، أعلنت عن موعد نهاية العام الدراسي وموعد بداية العام الجديد ، حيث من المقرر أن ينتهي العام الدراسي 2021-2022، يوم "2/6/2022" على أن تبدأ الاجازة الصيفية يوم "4/6/2022 " .

وبينت الوزارة أن عودة الهيئة التدريسية لبداية العام القادم ستكون في "27/8/2022" على أن يبدأ العام الدراسي الجديد "2022-2023’ يوم 29/8/2022.