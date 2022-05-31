السلطة تختطف وتستدعي محررين للجهاد في الضفة

أقدم جهاز الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية على اختطاف المحرر عمر الشرقاوي (21 عاماً)، من مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس المحتلة.

حيث قام عناصر من جهاز الأمن الوقائي باختطاف المحرر الشرقاوي أثناء تواجده في منطقة المساكن الشعبية ليلاً.

والمحرر الشرقاوي، يعاني من أوضاع صحية صعبة، وكان قد اعتقل في سجون الاحتلال بتاريخ 19-5- 2017م، قبل أيام من خضوعه لعملية جراحية في مشفى رفيديا بنابلس، وأفرجه عنه في 16-10-2017م.

وفي ذات السياق، استدعي جهاز المخابرات المحرر إسماعيل أحمد الحروب (35 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة خاراس شمال غرب الخليل.

والمحرر الحروب أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 5 سنوات، وقد تعرض للاستدعاء والاعتقال لدى أجهزة السلطة.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاستدعاءات والاعتقالات بحق نشطاء وكوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن جريمة الاعتقال السياسي.