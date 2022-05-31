لماذا خسر الأهلي لقب إفريقيا؟ ، بهذه التساؤلات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب فشل نادي الاهلي في المباراة التي جمعته بالأمس أمام الوداد الغربي والذي خسر المباراة وسط غضب جماهير النادي الأهلي الذي اتفقت على عدم حيادية الاتحاد الأفريقي ولكنها صبت غضبها أيضا على الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني واللاعبين ، الخسارة التي مني بها نادي الاهلي بدفع الجميع للتساؤل حول المتسبب الرئيسي بهده الهزيمة والتساؤل لماذا خسر الأهلي لقب إفريقيا؟

لماذا خسر الأهلي لقب إفريقيا؟

نادي الأهلي لم يظهر بالمستوى المعهود عنه في المناسبات الكبيرة ورغم تذبذب المستوى تحت قيادة موسيماني إلا أن تلجميع كان يثق في شكل مختلف بالنهائي الأفريقي مهما كانت الظروف.





وتحدث مسئولو الأهلي في أكثر من مناسبة أن الفريق معزول تماما عن القضية وكان آخرها تصريحات غير مألوفة في الأهلي من العامري فاروق نائب رئيس الأهلي والذي تحدث ليلة المباراة في عدة مداخلات هاتفية عن تعنت كبير من كاف في تنظيم المباراة ومنح الأهلي حقه في التذاكر واستكمل مسئولو الأهلي التصعيد صباح يوم المباراة بتهديد واضح من خالد مرتجي آمين صندوق الأهلي داخل الملعب حتى حصل الأهلي على ما أراده وتم وضع البانرات الخاصة بالأهلي لنفاجئ بأزمة جديجة انتهت أيضا سريعا بحدوث مشادة بين إدارة الأهلي ومنظمي المباراة.





لماذا خسر الأهلي لقب إفريقيا؟

ومع هذا التعنت الذي من المفترض أن يكون بعيدا عن اللاعبين فوجئ الجميع بمستوى وقرارات غريبة من الجهاز الفني واللاعبين داخل الملعب ويخسر الأهلي فنيا بعد أداء باهت حتى طالب البعض بإنهاء مشروع موسيماني ورحيله عن الأهلي بعد الخسارة ويستمر الجدل بين البعض هل تسبب تعنت كاف وحده في الهزيمة أم أن موسيماني ورجاله ومن قبلهم الفشل الإداري في تهيئة اللاعبين نفسيا وفنيا للمباراة هو السبب.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، وانتهت بفوز المنافس بهدفين نظيفين.

وحصد الفريق البيضاوي لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017.

وهنأ الملك محمد السادس ملك المغرب، نادي الوداد الرياضي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

لماذا خسر الأهلي لقب إفريقيا؟

وكانت المباراة فجرت مساندة للاعب محمد ابو تريكة حيث سارعت جماهير النادي الأهلي المصري، إلى تقديم اعتذار من أسطورتها محمد أبو تريكة، بعد ضياع حلم تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الخسارة على يد الوداد المغربي، الإثنين، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس.

وتحول محمد أبوتريكة أسطورة النادي الأهلي السابق، والمحلل الرياضي الحالي، وصاحب الدعوة الشهيرة بالانسحاب من المباراة النهائية، إلى بطل في عيون الجماهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بتقديم اعتذارها، عقب السخرية من تصريحاته السابقة، التي طالب فيها الأهلي بالتراجع عن خوض المباراة.

لماذا خسر الأهلي لقب إفريقيا؟

وتصدّر وسم "تريكة" الترند المصري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما انهالت خلاله تغريدات الجماهير المؤيدة، لما طالب به النجم الكبير محمد أبو تريكة قبل اللقاء، بضرورة الانسحاب، وعدم خوض المباراة من الأساس.

وكتبت مغردة: "احنا آسفين يا أبوتريكة أنت صح ونحن خطأ"، فيما كتب أحدهم "أنت صح والله يا تريكة اتحاد أفريقي عار"، وقال آخر "أبو تريكة الأهلي ليس تحت أمر أحد.. الكابتن صالح سليم زمان اتخذ نفس القرار، وتم إيقاف النادي، ولكن القارة بعدها تغيرت للأحسن الاتحاد الأفريقي عمل مهزلة تاريخية وتحامل على النادي الأهلي".