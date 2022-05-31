الاحتلال يعتقل كادرين للجهاد في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المحررين، يحيى هشام مقبول (45 عاماً)، محمد نعمان سالم (33 عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة نابلس.

فقد اقتحمت قوة صهيونية خاصة، مدعومة بالآليات العسكرية، فجر اليوم منازل المحررين، وعاثت في المنزل خراباً وتفتيشاً للممتلكات، قبل أن تقوم باعتقالهما، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

والأسير مقبول، كان قد أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، وكان اَخر اعتقال في 20-4-2003م، وأفرج عنه في 12-4-2009م.

أما الأسير سالم، فقد أفرجت عنه قوات الاحتلال قبل عدة أشهر بتاريخ 6-2-2022م بعد أن أمضى 36 شهراً في سجونها، كما تعرض للاعتقال السياسي على يد أجهزة أمن السلطة. وهو شقيق الأسير المجاهد تميم سالم المعتقل عام 2004م، ويقضي حكماً بالسجن (22 عاماً)

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.