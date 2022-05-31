الصليب الأحمر : مغادرة 36 من أهالي قطاع غزة لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن نفحة

أعلن الصليب الأحمر فجر اليوم الثلاثاء 31/5/2022 مغادرة 36 من أهالي قطاع غزة لزيارة 24 ذويهم في سجن "نفحة" الاحتلالي".

ويشار إلى أن قوات الاحتلال منعت الزيارات بداية الشهر الجاري بحجة الأعياد، لتبدأ الزيارات في ال24 من الشهر الجاري بمغادرة 8 من الاهالي لزيارة 4 من ابنائهم المعتقلين في سجن ايشل .

وبينت اللجنة الدولية أن إلغاء زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم جاءت بسبب تمديد الإغلاق الشامل للضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال أعادت الزيارات لأهالي القطاع باستثناء أسرى الجهاد الإسلامي وحماس ، في مارس الماضي بعد المنع منذ عامين بحجة كورونا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4400، بينهم 400 معتقل من قطاع غزة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.​​​​​​