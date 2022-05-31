قناة عبرية: إقلاع طائرة من "تل أبيب" تجاه العاصمة السعودية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إقلاع طائرة من "تل أبيب" تجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقالت القناة 13 العبرية: "إنه تم اقلاع طائرة من "تل أبيب" تجاه مطار العاصمة السعودية بالرياض، ولم توضح القناة من تقل من المسؤولين "الإسرائيلين" .

ويُشار إلى أنه من فترة لأخرى تُقلع العديد من الرحلات من "إسرائيل" باتجاه السعودية وبعضها تكون سرية وتقل مسؤولين أمنيين "إسرائيلين".

ويأتي ذلك في إطار التطبيع بين دول الخليج والاحتلال الإسرائيلي، والذي بدأ علناً بعد توقيع إتفاقية "أبراهام" بين الامارات والبحرين و"إسرائيل".