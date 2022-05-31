بالأسماء:  اعتقالات في الضفة طالت عدداً من الشبان

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 31/5/2022 ، حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. محمد حافظ دريدي- بيت ليد شرق طولكرم
٢. المحرر مصطفى بني عودة- طمون جنوب طوباس
٣. المحرر يحيى مقبول- نابلس
٤. أحمد مطير- مخيم قلنديا شمال القدس
٥. هاني زايد الهوارين- الخليل (تم اعتقاله على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم)
٦. المحرر نسيم البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله
٧. علاء سرحان- جفنا شمال رام الله
٨. المصاب عبد الرحمن يوسف الدراويش- دورا جنوب الخليل