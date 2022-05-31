بالأسماء:  اعتقالات في الضفة طالت عدداً من الشبان

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 31/5/2022 ، حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. محمد حافظ دريدي- بيت ليد شرق طولكرم

٢. المحرر مصطفى بني عودة- طمون جنوب طوباس

٣. المحرر يحيى مقبول- نابلس

٤. أحمد مطير- مخيم قلنديا شمال القدس

٥. هاني زايد الهوارين- الخليل (تم اعتقاله على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم)

٦. المحرر نسيم البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله

٧. علاء سرحان- جفنا شمال رام الله

٨. المصاب عبد الرحمن يوسف الدراويش- دورا جنوب الخليل