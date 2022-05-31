مخطط تهويدي جديد على أراضِ جبل المكبر شرق القدس

تعتزم بلدية الاحتلال إقامة مشروع تهويدي في مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضِ جبل المكبر في شرق القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "كول هاعير" "الإسرائيلية" إن المشروع هو عبارة عن "مركز مؤتمرات لجذب حوالى 3000 زائر بالقرب من المجمع الفندقي في المنطقة.

وأضافت إنه "تم مؤخراً الترويج لخطة ضخمة لبناء مجمع فندقي جديد في "أرمون هنتسيف"، بالقرب من الممشى الرائع المطل على المدينة القديمة والحرم الشريف".

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل الكشف عن العديد من المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة ، والتي كان أخرها القطار الهوائي الذي يهدف للسيطرة بشكل كامل على البلدة القديمة .