مهجة القدس: الأسير محمد رداد يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير المجاهد محمد رداد مصطفي رداد (41 عامًا) من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 31/05/2005م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن لمدة (30) عامًا؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير محمد رداد ولد بتاريخ 19/12/1981م؛ وهو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.