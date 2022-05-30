أسعار الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 31 مايو 2022

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 مايو/أيار 2022، بالتوازي مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 150.327 ألف ليرة (59.83 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، إلى نحو 131.539 ألف ليرة (52.35 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى مستوى 112.747 ألف ليرة (44.88 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في سوريا، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.691 ألف ليرة (34.90 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 4.675 مليون ليرة (1861 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.052 مليون ليرة (418.84 دولار).