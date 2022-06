بث مباشر ماتش الأهلي والوداد الآن على يلا شوت HD بدون تقطيع اليوم الاثنين 30-5-2022 || بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوداد الآن على يلا شوت HD بدون تقطيع اليوم الاثنين الموافق 30-5-2022 حيث سيلعب الفريقين المصري والمغربي الماتش مساء في نهائي دوري أبطال افريقيا وبدا جميع المتابعين وعشاق كرة القدم في جمهورية مصر العربية والمغرب لمشاهدة الشوطين من أجل التعرف على الفائز الحقيقي لهذا الموسم ، إذ يضم كلا الناديين نخب من اللاعبين أصحاب المهارات العالية في الأداء وهما من اقوى الفريق في القارة الأوروبية ، وحرص فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة على وضع رابط المشاهدة وهو يتميز بأنه ينقل الحدث بجودة HD وبتقنية عالية وبدون تشويش ، كما ارفقنا لكم التشكيلة المتوقعة للأهلي والوداد واسم المعلق والمعلق الرياضية على المباراة النارية ، كما ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أنه تاريخياً فقد تواجهها الفريقان الأهلي والوداد في 10 مباريات سابقة حقق خلالها الاهلي الفوز في أربع مواجهات، فيما حقق الوداد الفوز في مباراتين، وتعادلا في 4 مناسبات، وكانت آخر المواجهات في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ، وفيما يلي تكملة باقي المقالة حول الوصول إلى رابط المشاهدة .

وقد وضع لكم الفريق رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوداد الآن HD على يلا شوت بدون تقطيع اليوم الاثنين في هذه السطور بسبب عمليات البحث العالية من كافة المتابعين في القارة الأوروبية وأيضا في الدول العربية حيث يجلس الان الأشخاص خلف الشاشات وفي الكافتيريات من أجل متابعتها كاملا بدون أي تعليق او تشويش فيما يمتلك كلا الفريقين المهارات التي قد تؤهلهم إلى الفوز ، وعن التفاصيل فهي التالي :

ومن المقرر ان ينطلق ماتش الأهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا على يلا شوت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية كما تستضيف أرض معلب محمد الخامس بالمغرب فيما سيعلق على المباراة المعلق الرياضي رؤوف خليف ، وعن حكم المباراة فهو فيكتور جوميز . المشاهدة هنــــــا .

كما وضعنا لكم في نهاية المقالة تشكيلة فريق الأهلي وهو على النحو التالي: إذ يكون في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير. أما في خط الدفاع: حمزة علاء، رامي ربيعة، محمود متولي، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كريم فؤاد، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد.

وفي مركز الوسط جاء على النحو التالي: عمرو السولية، محمد محمود، حمدي فتحي، أليو ديانغ، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر. أما خط الهجوم وهو على النحو التالي : بيرسي تاو، محمد شريف، صلاح محسن، أحمد رضوان عبد القادر، نبيل كوكا، حسام حسن.

10:00 مساء بتوقيت السعودية

9:00 مساء بتوقيت مصر

10:00 مساء بتوقيت فلسطين

10:00 مساء بتوقيت الأردن

10:00 مساء بتوقيت سوريا

10:00 مساء بتوقيت لبنان

10:00 مساء بتوقيت العراق

9:00 مساء بتوقيت السودان

10:00 مساء بتوقيت اليمن

9:00 مساء بتوقيت ليبيا

