شاهد.. صلاح ينال جائزة "ترضية"

حصل النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2021-2022).

واختير هدف صلاح في مرمى مانشستر سيتي (2-2) خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وتوج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويأتي فوز صلاح بهذه الجائزة غداة الهزيمة المريرة لفريقه ليفربول على يد ريال مدريد (0-1) في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت أمس السبت على ملعب فرنسا الدولي.ا