آلية سداد روسيا للسندات

شدد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، على أن بلاده ستسدد بالروبل الروسي التزاماتها المالية بموجب سندات دولية، وذلك بعد أن ألغت واشنطن ترخيصا لموسكو لخدمة الدين العام بالدولار.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي" الروسية، أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى أن روسيا ستفي بالتزاماتها المالية أمام حاملي السندات الدولية "يوروبوند" باستخدام آلية مرتبطة بالسداد بالروبل، مشابهة للآلية التي بواسطتها يتم سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وشدد الوزير الروسي على أن آلية سداد السندات تعمل بنفس طريقة سداد ثمن الوقود الأزرق الذي يتم بيعه من روسيا للسوق الأوروبية، ولكن "بترتيب عكسي".

وأوضح الوزير الروسي، قائلا: "كيف يتم الدفع مقابل الغاز بالروبل؟ يتم تحويل الأموال إلينا بالعملة الأجنبية، وبعد ذلك يتم تحويل الأموال إلى الروبل الروسي بناء على طلب العميل، وتنفيذ عملية السداد بالروبل. وستعمل آلية سداد السندات الدولية بالطريقة نفسها، لكن بترتيب معاكس" (أي التسديد بالروبل الذي يمكن تحويله في روسيا إلى الدولار أو اليور).

وأضاف الوزير أن المستثمر الأجنبي سيحتاج إلى فتح حسابين في بنك روسي: الأول بالعملة الأجنبية والثاني بالروبل، وسيتم سداد الالتزامات من خلال إيداع الأموال بالروبل على حساب المستثمر بالعملة الروسية، ومن ثم تحويلها (حسب سعر صرف الروبل) إلى العملة الأجنبية.

وفي وقت سابق، شددت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، على أن موسكو ليست لديها مشاكل مع توافر الأموال لخدمة الدين العام. وأشارت إلى أن روسيا ستسدد سندات "يوروبوندز" بالروبل.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تمدد الإعفاء من العقوبات الذي سمح لروسيا بسداد مدفوعات الديون السيادية للأمريكيين.