هل وصلت أنفلونزا القرود للأردن ؟ ، اثارت حالة من الرعب في صفوف الاردنيين بعد توارد انباء عن وجود حالة اشتباه بإنفلونزا القرود ، لتكثر التساؤلات بشان الاصابات والتخوف اذا ما كان المرض قد بدأ بالفعل الانتشار في صفوف المواطنين في الأردن الا ان وزارة الصحة الاردنية نفت بشكل قاطع ما يتم الترويج له بشأن وصل انفلونزا القرو الذي بدأ بالانتشار بكثرة في أوروبا ، وخاصة انها الفيروس الجديد الذي لم ينته حتى اللحظة ، الا ان الخشية والتساؤلات تتواصل هل وصلت أنفلونزا القرود للأردن ؟

هل وصلت أنفلونزا القرود للأردن ؟

أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، رائد الشبول، إن الأردن يخلو من أي حالة من الإصابة بمرض جدري القردة، بعد تعميم لفرق التقصّي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أي حالة اشتباه لأعراض المرض.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية، إن الوزارة اشتبهت بحالات، وتبين بعد الفحص أنها ليست مصابة بجدري القردة.

هل وصلت أنفلونزا القرود للأردن ؟

من جهته، أشار مدير دائرة الأوبئة في وزارة الصحة، أيمن مقابلة، إلى أنه جرى التبليغ بالاشتباه في 27 حالة، موضحا أن الوزارة تعاملت معها وتبين أن جميعها غير مصابة بجدري القردة.

هل وصلت أنفلونزا القرود للأردن ؟

ما أعراض مرض جدري القرود؟

قال الدكتور رحال إنه يمكن أن تكون الأعراض حمى وآلاما في الظهر وآلاما في العضلات وقشعريرة وإرهاقا وتضخما في الغدد الليمفاوية وطفحا جلديا.

ويمكن أن يظهر الطفح الجلدي من يوم إلى 3 أيام، أو حتى لفترة أطول بعد ظهور الحمى. ويبدأ نمط الطفح الجلدي عادة على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. ويبدأ ببثور أو آفات مسطحة، وتتطور إلى بثور مليئة بسائل مصفر، ثم تجف في النهاية وتكون قشورًا.

هل وصلت أنفلونزا القرود للأردن ؟

كيف يمكن التفريق بين الجدري وجدري القرود؟

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين أعراض الجدري وجدري القرود في أن جدري القرود يتسبب في تضخم الغدد الليمفاوية (تضخم العقد اللمفية) بينما لا يحدث ذلك في حالة الإصابة بالجدري، وذلك وفقا للدكتور رحال.