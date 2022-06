موعد السوبر الأوروبي 2022 بين ريال مدريد وفرانكفورت، بعد تتويج فريق فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي عقب تغلبه على نظيره جلاسكو رينجرز بضربات الترجيح، وبعد حصد ريال مدريد الإسباني لدوري أبطال أوروبا 2022 على حساب نادي ليفربول الإنجليزي، بات محبو كرة القدم العالمية في كل مكان على وجه الأرض يبحثون عن موعد إقامة دوري السوبر الأوروبي 2022 بين ريال مدريد وفرانكفورت، المقرر إقامته في دولة فنلندا، وهي تعد من أهم المباريات المتبقية هذه الموسم، بين بطلي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

موعد نهائي السوبر الأوروبي 2022

ويبحث عشاق كرة القدم بعد تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، عن موعد السوبر الأوروبي 2022 بين ريال مدريد وفرانكفورت، معتبرين أنها مباراة مهمة وقوية، وتستحق البحث عن موعدها وانتظار اقامتها، لاسيما إنها ستقام بين فريقين قويين، الأول حصد لقب الدوري الأوروبي بعد اقصائه لنادي برشلونة وهو في أوج حالته الفنية والبدنية، إضافة إلى أن ريال مدريد تغلب على أفضل نسخة من نادي ليفربول على الإطلاق وتوج باللقب الأغلى في أوروبا، لهذا السبب يهتم عشاق كرة القدم في البحث عن موعد نهائي السوبر الأوروبي 2022، وسيرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد المباراة النهائية بين ريال مدريد وفرانكفورت في نهائي السوبر الأوروبي 2022.

متى موعد مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت 2022

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني بطل دورى أبطال أوروبا، مع نظيره إينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2022، المقرر له في شهر أغسطس المقبل 2022 في دولة فنلندا، في مباراة يتوقع الجميع أن تكون أشبه بملحمة كروية، لاسيما وأن الفريقين يردان فرض سادتهما على تلك البطولة المهمة على مستوى أوروبا، وإضافتها إلى رصيدهما من البطولات.

كم يوم باقي على نهائي السوبر الأوروبي 2022

ويوم السبت الماضي 28 مايو 2022، حقق فريق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه، إذ يعد الفريق الأكثر تتويجا بهذا اللقب على مستوى قارة أوروبا، ضعف ما حققه الوصيف ميلان الذي حقق ذات البطولة 7 مرات فقط، وذلك بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "دي فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما توج نادي فرانكفورت الألماني في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب نظيره جلاسكو رينجرز بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد كأس السوبر الأوروبي 2022 بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وإينتراخت فرانكفورت، يوم 10 أغسطس المقبل، على الملعب "الأولمبي" فى مدينة هلسنكى العاصمة الفنلندية، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد معرفة هوية حاملي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للعام الجاري 2022.

🏆 𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐀 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐! 🏆#SGEuropa pic.twitter.com/vRuYTTRZj4 — Europa League Champion 2022 (@eintracht_us) May 19, 2022

The Eagles will face 1. FC Magdeburg (Bundesliga 2) in the first round of the @DFBPokal_EN ℹ️🏆#SGE pic.twitter.com/fSVVZv7E9K — Europa League Winners 2022 (@eintracht_eng) May 29, 2022