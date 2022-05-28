سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 29 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، باستمرار اسعار الدولار في الكثير من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، حيث يبحث عنه شريحة كبيرة من المتابعين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 29 مايو 2022

سعر الدولار في لبنان بشركات الصرافة

تراجع سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات، اليوم الأحد 29 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 29 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

وسجّل سعرُ صرف الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) متوسط سعر يتراوح بين 28000 و28200 ليرة لكل دولار واحد، بعد أن أقفل مساء الجمعة ما بين 29300 - 29500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 29 مايو 2022

غضب "مصارف لبنان" من خطة التعافي

وشنّت جمعية مصارف لبنان، الثلاثاء الماضي، هجوماً شرساً على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، ما استدعى الرد من نائب رئيس الوزراء.

وحرضت الجمعية في بيان لها المودعين على الدولة باعتبارها "ألغت الودائع بجرة قلم"، في اعتراض منها على ما تضمنته خطة التعافي من إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان لصالح المصارف بالعملات الأجنبية.

وجدّدت جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي قائلة إنها: "كُتِبت بأموال المودِعين وأموال المصارف، وهي تقف صفّاً واحداً مع المودِعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها".

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 29 مايو 2022

أزمة عمالية جديدة

واجتمعت الهيئات الاقتصادية في لبنان الجمعة مع الاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في إجراءات لحماية القدرة الشرائية للموظفين من التآكل.

وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر في تصريحات صحفية، إن الحركة العمالية تكثّف جهودها للتوصل إلى أي اتفاق يصبّ في مصلحة العمال، حيث انّ الخطابات والتحركات لا تجدي نفعاً اليوم ولا تخدم العمال.

وأضاف: عملنا على إقرار زيادة غلاء المعيشة وبدل النقل والمنح المدرسية، وبما ان قيمتها تآكلت مع الارتفاع الصاروخي والمدمّر وغير المبرّر للدولار، علينا ان نعيد دراسة الأجور وبدل النقل والمنح المدرسية.