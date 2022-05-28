ضباط في "فرقة غزة": مستعدون لكافة السيناريوهات

شدد كبار ضباط في ما يسمى بـ"قيادة فرقة غزة"، مساء اليوم السبت، بأن هناك استعداد لديهم لكافة السيناريوهات في ظل التوتر الحالي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال عن ضباط في فرقة غزة قولهم لروساء المجالس المحلية في "غلاف غزة" :" نحن مستعدون لمختلف السيناريوهات، لكن التوقع بأن غدآ سيمر بهدوء في الغلاف".

وكانت قالت القناة 12 العبرية :"إن قوات جيش الاحتلال نشرت المزيد من منظومات "القبة الحديدية"، لاعتراض الصواريخ في الداخل الفلسطيني المحتل".

ومن جانبها، قالت قناة كان العبرية :"بأن جيش الاحتلال سيعزز قوات "الدفاع الجوي" وتكثيف نشر منظومات القبة الحديدية خشية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ومن الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان".

جاء ذلك في أعقاب حالة التوتر بعد نية المستوطنين تنظيم مسيرة الاعلام في القدس المحتلة، وتهديدات المقاومة في غزة بالرد في حال تنظيم هذه المسيرة الاستفزازية.

ويُشار إلى أنه يُخطّط المستوطنون لتنظيم مسيرتهم التي سيتخللها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، يوم غدٍ الأحد، من الساعة 07:00 وحتى 11:00، ومن الساعة 13:30 حتى 14:30 ظهرًا، بمشاركة حاخامات وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس وشخصيات عديدة.

جدير ذكره أنّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قرّر أمس الجمعة، أن تجري "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، غدًا الأحد، وِفق مسارها المُقرّر، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي.