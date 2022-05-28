د.الهندي : كل الاحتمالات مطروحة و سنواجه كل مخططات الاحتلال

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، د. محمد الهندي مساء اليوم السبت أن الشعب الفلسطيني سيواجه كل مخططات الاحتلال، لافتاً الى أن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة.

و قال الهندي في حديث له عبر قناة الميادين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" إن الاحتلال يستهين بقدرات المقاومة، مؤكداً بأن هذه الاستهانة ستكون حسرة عليه و على مستوطنيه.

و أضاف الهندي أن "إسرائيل" لا زالت تعيش حسرة ارتدادات معركة سيف القدس، و في هذا العام ستزيد حسرتها أكثر من العام الماضي.

و لفت الى أن قضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين و العرب وحدهم، بل إنها قضية أكبر من ذلك، بدلالة أن علم فلسطين كان يرفع في المؤتمرات الاقتصادية، و هذا ان دل فإنه يدل على أن قضية فلسطين هي قضية العالم بأسره.

و أشار الى أن "إسرائيل" هي ذراع أمريكا و الغرب في المنطقة، و أن أمريكا تسعى لاخضاع المنطقة كلها و الهيمنة عليها.

و تطرق د. الهندي الى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول مسيرة الاعلام "الإسرائيلية"، مؤكداً أن كل الاحتمالات موجودة على الطاولة، وكل كلمة من السيد نصر الله العدو الإسرائيلي يأخذها بكل ثقة.

و فيما يتعلق بالوساطات الدولية لمنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، أوضح الهندي أن "إسرائيل" لا تقيم اعتبار للوساطات وتقيم فقط حسابات للشأن الداخلي لها وللموقف الأميركي

و بين أن مستقبل السلطة واضح لأن وظيفة السلطة وظيفة أمنية، وهي لن تستطيع اتخاذ مواقف تتوافق مع الشباب المنتفض في الميدان.

و تابع د. الهندي: "في الميدان وعلى الأرض تتحقق الوحدة الميدانية في مواجهة العدو".