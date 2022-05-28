طريقة عمل عصير التوت، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل مستمر العديد من وصفات الأطعمة والعصائر، وفي هذا المقال، نقدم لكم طريقة عمل عصير التوت، ونظراً لمذاقه المميز، يبحث الكثير من المتابعين عن طريقة عمل عصير التوت، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر مركات البحث العالمية المختلفة، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل عصير التوت

ويُعتبر التوت من الفواكه الموسمية ذات الطعم اللذيذ، ولها عدة ألوان كثيرة منها الأسود، الأحمر والأبيض، بالإضافة إلى أنها تحتوى على فوائد صحية كثيرة، لذلك نقدم لكم كيفية عمل عصير التوت:

طريقة عمل عصير التوت

مقادير عصير التوت

المقادير:

- كوب من التوت

- كوبان من الماء

- مكعبات من الثلج

- نصف عصير ليمونه

- كمية من السكر حسب الرغبة



طريقة تحضير عصير التوت

طريقة التحضير

- نغسل التوت جيدًا وننزع العنق الذى يوجد به.

- نحضر وعاء الخلاط الكهربائى ونضع فيه التوت.

- نضيف كمية من السكر حسب الرغبة إلى التوت.

- نضيف كوبان من الماء إلى المكونات.

- نغلق وعاء الخلاط جيداً ثم نشغله على المكونات حتى نحصل على عصير مركز.

- نحضر كاسات التقديم ونضع فيها مكعبات من الثلج.

- نضيف عصير الليمون إلى الثلج.

- نسكب عصير التوت فى كاسات التقديم ونحركه قليلا بالملعقة.

- يقدم عصير التوت مثلجا بالهنا والشفا.



