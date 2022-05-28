تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2022- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول، ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021-2022 بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت 28 مايو 2022، عفي العاصمة الفرنسية باريس، ويبحث عشاق كرة القدم في هذه الآونة عن تشكيلة فريقي ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم، كما إنهم مهتمون في الاطلاع على القنوات الناقلة لهذه المباراة الكبيرة بين اقوى فريقين على مستوى أوروبا.

On this day last year we agreed a deal to sign @IbrahimaKonate_ 🗓️



Tonight, we’ll play a #UCLfinal in a city that means so much to him. It’s time to meet Ibou’s family and friends in La Roquette ❤️ pic.twitter.com/5cL91m1zN4 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ومن أهم أساسيات المباراة، أن يعتمد مدرب الفريق على أسماء في تشكيلته تكون مناسبة لخوض المباراة، لهذا يبحث عشاق كرة القدم عن تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2022- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول وتشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، تحتاج إلى تحديد أسماء اللاعبين بعناية فائقة، لأنه لا مجال للخطأ فيها، باعتبارها مباراة نهائية، من يفوز يحصد اللقب ويُضاف إلى خزائنه، ومن هنا ننشر لكم نحن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

Go behind the scenes as we landed in France ahead of the #UCLfinal.



Inside Paris is now live 👇 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول نهائي أبطال أوروبا 2022

وأيضا يبحث عشاق كرة القدم، عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول نهائي أبطال أوروبا 2022، كما يبحثون أيضا عن رابط عبر المواقع المختصة في الرياضة عن القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022، باعتبارها أهم مباراة ستقام هذا الموسم، ضمن أكبر بطولة أوروبية بين الأندية على الإطلاق، وسيحرص الفريقان على خوض مباراة مثالية تمكنهم من حصد اللقب الأوروبي، إذ يسعى ريال مدريد إلى إضافة اللقب الـ 14 على مدار تاريخه، بينما سيجتهد ليفربول لتزيين متحفه بالكأس السابع عبر تاريخه ليتساوى مع نادي ميلان الإيطالي كوصيفين لهذه البطولة الكبيرة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول نهائي الأبطال

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني كارلو أنشيلوتي المباراة ضد ريال مدريد بأهم النجوم المتاحة لديه، إذ سيحرص على خوض المباراة بكل طاقته وخططه المتاحة، فلا مجال للخطأ، فمن المتوقع أن يخوض أنشيلوتي المباراة النهائية بهذه الأسماء التالي، تشكيلة ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال

يتولى حراسة المرمى: كورتوا.

وفي خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

ويتمركز بخط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

ويقود الهجوم: رودريغو، فينيسيوس، بنزيما.

تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد 2022

ولأن ليفربول خسر نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف، يسعى مدربهم للانتقام منهم والفوز عليهم، وحصد اللقب الأغلى على مستوى أوروبا، لهذا من المؤكد أن يدخل المباراة بأسماء قوية، لاسيما أن فريق ليفربول يعد حاليا من أقوى الفرق على مستوى أوروبا.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا.

في الهجوم: لويس دياز (ساديو ماني) - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.