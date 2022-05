تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2022- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول، ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021-2022 بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت 28 مايو 2022، عفي العاصمة الفرنسية باريس، ويبحث عشاق كرة القدم في هذه الآونة عن تشكيلة فريقي ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم، كما إنهم مهتمون في الاطلاع على القنوات الناقلة لهذه المباراة الكبيرة بين اقوى فريقين على مستوى أوروبا.

