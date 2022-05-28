يهتم العالم أجمع والمملكة العربية السعودية خاصةً بظاهرة اختفاء ظل الكعبة المشرفة التي تعد ظاهرة فلكية تجتاح السعودية، حيث أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء مكة المكرمة ستشهد تعامد الشمس على الكعبة وقت الظهر بالمسجد الحرام، عند الساعة 12:18 ظهراً بالتوقيت المحلي 9:18 ص بتوقيت غرينتش، وهو يعني اختفاء ظل الكعبة المشرفة التي تعتبر ظاهرة فلكية تجتاح السعودية.

ماذا يعني اختفاء ظل الكعبة المشرفة- ظاهره فلكية تجتاح السعودية

وستكون الشمس وفق الجمعية الفلكية، بزاوية "90 درجة تقريبا وسيختفي ظل الكعبة تماما، وهو التعامد الأول للشمس هذا العام".

وقال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في منشور على فيسبوك، إن "ظل الكعبة سيختفي تماما، بالإضافة إلى ظلال جميع الأجسام في مكة (...) بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت".

ويوضح أبو زاهرة أن "ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان".

ويقول إنه "أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء، تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو".

وأضاف أن "المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة، تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي".

ويشير أبو زاهرة إلى أن "ظاهرة التعامد تعتبر من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة".

تاريخ اختفاء ظل الشمس على الكعبة المشرفة

الجدير بالذكر أنه كان يعتمد قديما على ظاهرة تعامد الشمس لتحديد اتجاه القبلة من قبل القدماء عبر استخدام قطعة من الخشب مرتكزة بشكل عمودي على سطح الأرض، تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تظهر فائدتها في حساب محيط الكرة الأرضية دون الحاجة لاستخدام القواعد البسيطة في علم الهندسة.