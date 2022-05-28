 ارتفاع سعر الروبل..والسبب؟

أعلنت قناة "CBS" أن السبب الرئيسي لتعزيز العملة الروسية يعود إلى ارتفاع أسعار الطاقة والانتقال إلى استخدام الروبل في دفع ثمنها.

وقالت تاتيانا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في الأسواق النامية، في شركة "Oxford Economics": "إن أسعار السلع الأساسية مرتفعة للغاية حاليا، وعلى الرغم من انخفاض الصادرات الروسية بسبب الحظر والعقوبات، إلا أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أكبر من تعويض هذا الانخفاض".

وأشارت الخبيرة إلى أن عائدات روسيا من تصدير الطاقة تبلغ نحو 20 مليار دولار شهريا، مذكرة أن العديد من المشترين الأجانب وافقوا على دفع ثمن الغاز والنفط الروسيين بالروبل، مما بالتالي أدى إلى مواصلة ارتفاع سعر العملة الروسية.

وأضافت: "تخلق كل هذه العوامل الطلب على الروبل ويرفع سعر هذه العملة الروسية".

في النصف الأول من الشهر الجاري وصفت وكالة "بلومبرغ" الروبل بأنه الأفضل بين العملات الرئيسية في العالم من حيث ارتفاع سعره مقابل الدولار.