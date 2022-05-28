هيئة المعابر تنشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 28 مايو 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "ايرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت إحصائية هيئة المعابر، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7126 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6291 وافداً، مشيرة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6903 مواطنين و190 أجنبياً، و33 من فلسطينيي الداخل.

وأفادت، بأن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6096 مواطناً، و168 أجنبياً، و24 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

من الجدير ذكره، أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.